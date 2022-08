Bastoni: «Stiamo tranquilli, ci rifaremo. Sensazione era di poter vincere»

Alessandro Bastoni ha predicato calma dopo la sconfitta di questa sera. Il difensore dell’Inter, ai microfoni di Sky Sport, ha ricordato come manchino ancora molte partite alla fine della stagione. E sicuramente ci saranno altre occasioni per rifarsi.

VOGLIA DI RIVALSA – Alessandro Bastoni non fa drammi dopo la sconfitta in Lazio-Inter: «È stata una sconfitta strana, fino al gol del 2-1 avevamo la sensazione di poterla vincere. Bisogna analizzare gli errori e ripartire subito da martedì. Dobbiamo stare tranquilli. Per noi è fondamentale difendere tutti insieme come abbiamo fatto l’anno scorso. Questo arriverà con la brillantezza fisica e siamo fiduciosi. Non dobbiamo fare viaggi strani mentalmente, ci sono tante partite e sicuramente ci rifaremo».