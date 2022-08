Pedullà: «Ingeneroso criticare Inzaghi. Ad Allegri però nessuno dice nulla!»

Pioggia di critiche a Simone Inzaghi dopo Lazio-Inter terminata 3-1. Alfredo Pedullà nel corso dell’edizione di Sportitalia ha preso le difese del tecnico nerazzurro, sottolineando un aspetto su Massimiliano Allegri

CRITICHE INGENEROSE – Alfredo Pedullà dopo Lazio-Inter difende il tecnico nerazzurro dalle critiche a detta sua ingiuste: «Mi sembrano ingenerose le critiche a Simone Inzaghi per una partita persa. La scorsa stagione, però, dicevamo che il bilancio dell’Inter era positivo. Ricostruire Romelu Lukaku non dipende solo da Inzaghi, ha un fisico macchinoso e gli devi dare il tempo di entrare in condizione. Lui ha dovuto subire alcune situazioni come l’assenza per un po’ di tempo del miglior difensore come Milan Skriniar. Sono situazioni che psicologicamente incidono, non mi sento di giudicare negativamente Inzaghi dopo una partita. Quando c’è da criticare Massimiliano Allegri il 75% dei cronisti dice che è sempre colpa di altri, anche se guadagna nove milioni di euro e non ha un sistema di gioco diamogli un po’ di tempo. Non sono l’avvocato di Inzaghi, ma oggi perde male una partita e si dice che non è adeguato. In un anno Allegri aveva alibi da tutte le parti e nessuno gli ha mai chiesto perché la squadra gioca male».