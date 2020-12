Bastoni: “Inter, non abbiamo tante strade. Conosciamo valore...

Bastoni: “Inter, non abbiamo tante strade. Conosciamo valore del Napoli”

Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” nel prepartita di Inter-Napoli (QUI le formazioni ufficiali). Il classe 1999 ha sottolineato l’importanza di questa sfida.

VOGLIA DI VINCERE – Alessandro Bastoni non ha dubbi: «Non abbiamo tante strade. Sono rimasti lo scudetto e la Coppa Italia. Lotteremo per vincere ogni partita. Sappiamo tutti il valore del Napoli, sarà una partita tosta ma siamo pronti e faremo di tutto per vincere».