Barella: «Non abbiamo paura, speriamo finisca come l’Europeo»

Nicolò Barella ha parlato in questo modo nel media-day della finale di Champions League da giocare contro il Manchester City ai microfoni di RSI.

PAROLE – Barella ha parlato così: «Non mi immaginavo, ma speravo in questa finale. Ci ho sempre creduto, ho sempre ripagato la fiducia che mi hanno dato ovunque, dal Cagliari all’Inter. Poi è stato un bel viaggio, ce lo godremo fino alla fine e vediamo. Mi ricordo che ho visto la partita a casa di mio zio, il gol di Milito ed è stata una bellissima gioia per l’Inter. Diciamo che ogni finale è una storia a sé, vogliamo scriverla nel migliore dei modi e non come quella di Europa League. Speriamo sia come quella dell’Europeo. Abbiamo Brozovic che ha giocato una finale dei Mondiali, Mkhitaryan che ha giocato al top, Calhanoglu che ha giocato insieme a noi partite importanti. Abbiamo esperienza, non abbiamo paura ma li rispettiamo e giocheremo la nostra partita».