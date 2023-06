Dimarco: «Finale? Mi sono dovuto guadagnare tutto! Grandi ricordi del 2010»

Dimarco ha un passato in Svizzera, al Sion nella stagione 2017-2018 prima di tornare in Italia. Alla TV elvetica RSI, in vista della finale di Champions League, ripercorre il percorso che lo porterà a Istanbul.

DAI PRESTITI ALLA FINALE – Per Federico Dimarco la finale Manchester City-Inter sarà il coronamento di un’ascesa: «Penso che in ogni carriera di un giocatore ci siano alti e bassi. Io ho avuto più bassi che alti, a parte questi ultimi quattro anni. Però sono contento, vuol dire che tutto me lo sono guadagnato con il lavoro e con i sacrifici che ho fatto. Il mio passato al Sion? Penso che in ogni scelta un calciatore si prenda le sue responsabilità. Io mi sono preso le mie, magari alcune potevano essere sbagliate però devi essere cosciente di quello che fai. Io l’ho fatto. Un ricordo del 2010? L’ho vista che ero a un torneo con i Giovanissimi dell’Inter, eravamo a Rimini. Con tutta la squadra l’abbiamo vista assieme, i ricordi più belli sono il secondo gol di Diego Milito e Javier Zanetti quando ha alzato la coppa».