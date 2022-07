Asllani: «Tifo Inter, sentire i tifosi dire il mio nome mi rende contento!»

Asllani ha fissato il 2-2 di Inter-Monaco al 59′, con una bella conclusione dopo un tentativo di Lukaku. Il centrocampista albanese, su Inter TV, ringrazia i tifosi per il supporto non solo nei suoi confronti.

PRIMO GOL – Gioia per Kristjan Asllani, a segno nell’amichevole Inter-Monaco: «Sono contento perché i ragazzi mi hanno accolto benissimo, sono contento che abbiamo ripreso il risultato. Peccato che non sia arrivata la vittoria, ma andiamo avanti. Di giorno in giorno stiamo sempre crescendo, abbiamo cercato quello che ci ha richiesto il mister oggi: penso che abbiamo fatto una buona partita, possiamo ancora migliorare ma abbiamo tempo. Sono contento: sono tifoso interista, sentire i tifosi che pronunciano il mio nome e cognome mi rende contento».