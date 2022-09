Arslan: «Dall’inizio con carattere contro l’Inter! Abbiamo fame. Mio gol…»

Arslan al termine di Udinese-Inter, match valevole per la settima giornata di Serie A vinto dai bianconeri 3-1, ha analizzato la sua prestazione e quella dei suoi compagni a DAZN. Di seguito le sue dichiarazioni

DARE IL MASSIMO – Tolgay Arslan parla così dopo Udinese-Inter: «Abbiamo lavorato tanto, ogni giorno diamo il massimo, ogni allenamento. Andiamo sempre al 100%, siamo un bel gruppo, siamo giocatori forti e dobbiamo continuare così. Andiamo con calma eh, adesso c’è una partita a Verona. Il nostro obiettivo è la prossima partita. Abbiamo fame, vogliamo andare avanti, non siamo solo dieci giocatori, siamo 15/20 giocatori forti. Tutti insieme andiamo al massimo, questo è il nostro stile, con fame e con calma. Dal 1′ abbiamo giocato un calcio con carattere, con fame, tutti i giocatori hanno fatto un grande lavoro. Con i nostri tifosi è più facile. Cosa mi porto dietro dopo questa partita? Il mio gol è il momento preferito. Siamo un bel gruppo, siamo tutti forti ma non solo in partita: lavoriamo tutta la settimana bene. La sosta? Avrei voluto proseguire, ma non c’è pausa qui. C’è la nostra identità, andiamo sempre avanti».