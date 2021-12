Ancelotti: «Rischiato poco contro l’Inter, loro sono forti! In Spagna critici»

Ancelotti dopo Real Madrid-Inter 2-0 su Sky Sport si è complimentato con la sua squadra esaltando comunque il gioco e il possesso palla dell’Inter.

L’AVVERSARIO – Ancelotti dopo Real Madrid-Inter, su Sky Sport ha parlato così: «Anche quando l’Inter ha spinto più nel primo tempo noi eravamo messi bene dietro e rischiato poco, abbiamo controllato bene la partita. Dopo che siamo andati in vantaggio abbiamo controllato bene, potevamo fare 2-0 al termine del primo tempo, direi tutto bene. Qui in Spagna sono critici perché il Real Madrid non ha mantenuto il possesso. L’Inter è una squadra forte difficile da controllare, gestiscono bene la palla. Nella nostra intenzione dovevamo solo aspettare».