Inzaghi: «Inter, ci portiamo a casa una cosa buona. Bisognava segnare»

Inzaghi ha parlato anche a Inter TV dopo la sconfitta per 2-0 in casa del Real Madrid. Questa la sua analisi su quanto accaduto al Bernabéu, sia come prestazione sia come episodio che ha portato all’espulsione di Barella.

IL COMMENTO DEL TECNICO – Così Simone Inzaghi nel post partita di Real Madrid-Inter: «Secondo me abbiamo fatto fino all’espulsione di Nicolò Barella una buona gara, col neo di non aver fatto gol. Grandissime occasioni, quella di Barella prima dell’espulsione che poteva essere l’1-1. Andare sotto a fine primo tempo 1-0 non ci stava. Orgoglioso per gli ottavi? Molto, era una cosa che volevamo e stasera cercavamo qualcosa di più. Il Real Madrid già è una squadra forte, poi se gli concedi un uomo in più mezz’ora tutto è più difficile. Ci portiamo a casa la personalità in uno stadio come questo, abbiamo fatto un’ottima partita con il neo di non aver fatto gol in tutte le occasioni. Il Cagliari? Ci aspetta una partita importante, non semplice, con una squadra che nell’ultimo periodo viene da una serie di risultati utili. Però ci prepareremo al meglio come sempre».