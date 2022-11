Allegri: «Inter forte, ma noi bravi e fortunati in fase difensiva in un tempo»

Massimiliano Allegri attraverso i canali ufficiali della Juventus commenta la vittoria contro l’Inter in campionato sottolineando, ancora una volta, la fortuna avuta nel primo tempo.

IL COMMENTO – Allegri torna a parlare così della sfida di campionato: «L’Inter è una squadra forte e nel primo tempo hanno avuto delle occasioni, siamo stati fortunati ma anche bravi a non disunirsi. Abbiamo fatto una buona fase difensiva come squadra. Fagioli? Mi stupisce la crescita, così come Miretti. Sono ragazzi giovani e bisogna dargli tempo».