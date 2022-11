Costacurta: «Attenzione Inter, il Porto ha qualità! Possibile Derby? Spero di no»

Costacurta si esprime sul Porto, avversaria che affronterà l’Inter agli ottavi di Champions League. Nello studio di Sky Sport 24 l’ex calciatore immagina lo scenario di un possibile futuro scontro tra le italiane in Europa.

FIDUCIA – Alessandro Costacurta commenta l’avversaria sorteggiata dall’Inter per gli ottavi di Champions League. L’ex calciatore si è espresso nello studio di Sky Sport 24: «Siamo tutti abbagliati dal Benfica, che sta dominando, ma il Porto è una squadra molto forte. Ha una grande qualità. Spero che le italiane possano andare avanti ma non tifo per un possibile Derby. Ho tanta fiducia nel Napoli ma anche le milanesi possono dar fastidio». Queste la valutazioni di Costacurta sulle squadre italiane che hanno superato i gironi di qualificazione in Europa. Non sembra essere dello stesso parere, invece, Paolo Condò (vedi articolo).