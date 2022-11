Inter, Skriniar prestazione deludente: tanti errori e poca attenzione

Ieri sera contro la Juventus si sono rivisti i problemi di testa e la fragilità difensiva dell’Inter. Dopo il primo gol dei bianconeri infatti la squadra è praticamente uscita dal campo, commettendo molti errori anche in uscita. Tra i calciatori più in difficoltà vi è stato sicuramente Milan Skriniar, autore di una prestazione molto al di sotto i suoi standard.

UN BUON PRIMO TEMPO − La prima frazione dell’Inter e di Milan Skriniar, è stata più che positiva. La Juventus non ha praticamente mai impensierito Onana durante il primo tempo. La retroguardia nerazzurra ha infatti bloccato sul nascere tutte le folate offensive dei bianconeri. Skriniar in particolare nei primi 45 minuti non ha praticamente mai sofferto Kostic, anticipandolo in più di un’occasione e proponendosi bene in attacco.

SECONDO TEMPO SOTTO TONO − Nella seconda frazione invece, l’Inter è parsa spenta e non mentalmente concentrata sulla partita. La squadra si è infatti resa protagonista di tanti errori banali, soprattutto in fase di uscita. Tra i peggiori del secondo tempo bisogna purtroppo segnalare la prestazione deludente di Skriniar, che in molte circostanze è parso sotto tono e poco sicuro nelle sue giocate.

Skrinar troppo insicuro, un problema che costa caro all’Inter

TANTI ERRORI − Nel secondo tempo Skriniar, soprattutto dopo il gol dell’1-0 di Rabiot, è stato autore di una serie di errori non da lui. Lo slovacco si è infatti reso protagonista di molteplici appoggi sbagliati, e di uscite difensive non perfette. Inoltre, ogni volta che stoppava la palla, questa gli sfuggiva continuamente. Nella seconda frazione è anche andato in grande difficoltà contro Kostic che lo ha continuamente messo in difficolta negli uno contro uno. Insomma una presatzione non all’altezza della sua fama, figlia probabilmente dell’insicurezza seguita dal primo gol della Juventus, e dalla stanchezza dei troppi incontri ravvicinati. Da un calciatore come lui, che veste anche la fascia di capitano, tutti si aspettano molto di più. Sicuramente una partita no può capitare a tutti, ma in questo inizio di stagione è successo già molte volte, e se si vuole risalire in classifica, l’Inter deve migliorare l’aspetto mentale.