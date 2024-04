Inter in viaggio verso Udine: chi c’è? Ora scelta di Inzaghi chiara!

La partenza dell’Inter in direzione Friuli, dove ad attenderla ci sarà l’Udinese domani sera, fornisce risposte anche per Inzaghi. Ecco le ultime sulle disponibilità nerazzurre.

PARTENZA – Dopo la rifinitura svolta questa mattina ad Appiano Gentile l’Inter è pronta a partire alla volta di Udine. Domani sera, alle ore 20.45, la squadra di Simone Inzaghi chiuderà la trentunesima giornata di Serie A sfidando gli uomini di Gabriele Cioffi. Al match che verrà ospitato dal Bluenergy Stadium non parteciperanno due calciatori nerazzurri. In forse fino a poche ore fa, a causa di infortuni dai quali cercavano di recuperare, Alessandro Bastoni e Stefan De Vrij con certezza rimangono a Milano. L’ufficialità arriva con la partenza dell’Inter per il Friuli, dove è attesa dall’Udinese. Fra gli uomini in viaggio, infatti, non ci sono i due difensori nerazzurri.

SOSTITUTI – Con certezza Simone Inzaghi, dunque, dovrà fare a meno di Bastoni e De Vrij anche in panchina. Nessun problema per il mister piacentino, che ha già su chi poter contare domani sera ad Udine. Il terzetto di difesa sarà composto da Benjamin Pavard, Francesco Acerbi e Carlos Augusto. Pochi dubbi sembrano esserci anche per il resto della formazione dell’Inter che, a distanza di una settimana dalla sfida contro l’Empoli, dovrà tornare in campo nel monday match.

Fonte: SportMediaset.it