Inter-Verona, Arnautovic da film. Risolve tutto Frattesi! Le pagelle – TS

Archiviata la delicata vittoria contro l’Hellas Verona nel match di ieri a San Siro, su Tuttosport si possono leggere le pagelle dell’Inter. C’è stata anche qualche insufficienza.

POSITIVO – Nella gara di San Siro contro l’Hellas Verona, l’Inter ha risposto presente. Tra i tanti voti andati in cascina, ci sono anche alcune insufficienza. Alcune anche un po’ pesanti. Ennesima grande gara di Sommer che si porta a casa un buon 6.5. Stesso voto anche per Pavard che torna dopo due mesi e lo fa con una prestazione perfetta. 6 invece per Acerbi che si lascia sfuggire il pareggio. Poi chiude da centravanti aggiunto. 5 invece per Alessandro Bastoni, per il centrale azzurro partita da dimenticare. Male anche Dumfries (5) che fa spazientire tutto San Siro, non fa meglio Darmian che porta a casa solo mezzo punto in più dell’olandese. Centrocampo funzionante, con Barella che macina chilometri, da lui parte il via al gol del definitivo 2-1: 6.5 per il centrocampista sardo. Stesso voto (6) per Calhanoglu e Mkhitaryan che regalano a sprazzi ottimo calcio. Sette diretto invece per Davide Frattesi. L’ex Sassuolo risolve la partita in extremis e si merita il bel voto. Non va la fascia, con Carlos Augusto e Dimarco che portano a casa uno striminzito 5.

FILM – Ottima prestazione invece di Marcus Thuram che va via a casa con un sette netto, spiega Tuttosport. Il francese è sempre attivo, serve bene i compagni. Da bocciatura diretta invece, Marko Arnautovic. Il centrocampista austriaco non brilla: per lui un 4. Si divora due gol serviti su un piatto d’oro, ed entra nell’azione del pari del Verona. 6.5 per Lautaro Martinez che ci impiega 12 minuti per trovare nuovamente la via del gol.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino