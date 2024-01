Arnautovic rischia di compromettere, Frattesi salva tutto: le pagelle dell’Inter – CdS

L’Inter vince in casa col Verona e si laurea campione d’inverno, ci riesce con merito, ma che brivido nel finale. Brivido in difesa per la seconda gara consecutiva, e Marko Arnautovic da subentrato rischia di compromettere ulteriormente le cose. Ci pensa Davide Frattesi a risolvere tutto nel finale: ecco le pagelle secondo il Corriere dello Sport.

LE PAGELLE – Ritorno più che sufficiente per Benjamin Pavard nei tre dietro, tra i più lucidi in difesa (voto 6). Non si può dire lo stesso di Francesco Acerbi, che si fa prendere il tempo da Henry nel pareggio del Verona dopo le difficoltà riscontrate con il Genoa (voto 5). Torna a giocare da titolare anche Denzel Dumfries, ma il ritardo di condizione è evidente e nel primo tempo si fa anche male. Ma fortunatamente non si fa niente e resta in campo, 5,5 in pagella. Darmian procura il rigore nel finale, il calcetto da dietro è avventato e probabilmente lo sa anche lui: voto 5. Partita confusa quella di Nicolò Barella: grazie a lui nasce il gol di Davide Frattesi, ma resta ancora la domanda sul gol divorato a porta vuota e il passaggio di Alexis Sanchez. Voto comunque sufficiente per il centrocampista italiano. Fa anche meglio il solito Henrikh Mkhitaryan, l’assist per il gol di Lautaro Martinez è l’ennesimo gioiello di questa stagione: voto 6,5. Davide Frattesi insieme a Lautaro Martinez è ovviamente il migliore in campo: il centrocampista italiano entra in campo e si avventa subito sul pallone per il gol vittoria. L’attaccante argentino, migliore in campo, torna dopo l’infortunio e segna subito. Un punto di riferimento in attacco: per entrambi voto 7. Il peggiore, invece, è Marko Arnautovic. L’austriaco toglie un gol a Dimarco e ne manca uno ancora più clamoroso da pochi passi. Fosse finita 2-2, Arnautovic sarebbe stato il grande colpevole: voto 4.

Fonte: Corriere dello Sport