Inter, unico “allenamento” pre-Milan in corso: Conte fa le valutazioni – Sky

Antonio Conte Inter

L’Inter sta cercando di preparare il Derby di Milano in tempi record. Praticamente 24 ore a disposizione per Conte, che ancora deve valutare il numero di giocatori disponibili. Come riportato da “Sky Sport”, questi sono minuti decisivi per una decisione in particolare

PRIMO E ULTIMO ALLENAMENTO – L’Inter si è ritrovata ad Appiano Gentile dopo la sosta per le nazionali. Dopo l’ultimo giro di tamponi, la squadra è finalmente tornata in campo con l’intero gruppo possibile (indisponibili per Covid-19 esclusi, ndr). In questo momento è in corso l’unico vero allenamento dell’Inter al completo. Domani mattina possibile solo una sgambatina prima della partita contro il Milan, in programma alle ore 18.00 (vedi informazioni, ndr). Più che provare schemi, il pomeriggio di oggi serve ad Antonio Conte per capire come stanno tutti. In particolare Alexis Sanchez, che sta meglio rispetto a quanto ipotizzato in Cile, ma difficilmente sarà rischiato in partita e sicuramente non dal 1′. La lista dei convocati non verrà divulgata in giornata, pertanto tocca aspettare le ultime valutazioni di Conte e dello staff.