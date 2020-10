Inter-Milan, dubbi a centrocampo per Pioli. Tonali titolare? – SM

Condividi questo articolo

Crotone-Milan

Inter-Milan è alle porte. Le probabili scelte di Stefano Pioli per il derby di domani. Per il tecnico rossonero qualche dubbio di formazione, soprattutto a centrocampo, dove potrebbe partire titolare Sandro Tonali. Le ultime sui rossoneri da “SportMediaset”

DUBBI – Inter-Milan è in programma domani alle 18:00. Pioli studia la formazione in vista del Derby. In difesa rientra Romagnoli che partirà subito titolare. Al suo fianco Kjaer con Calabria ed Henrandez sugli esterni a completare il reparto difensivo. Dubbi a centrocampo: per il posto al fianco di Kessie ballottaggio fra Bennacer e Tonali, con il primo in leggero vantaggio. Inattacco è ballottaggio tra Brahim Diaz e Castillejo per completare il terzetto alle spalle di Ibrahimovic. Rebic non recupera dall’infortunio al gomito