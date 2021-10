Inter-Udinese, riposa uno tra Brozovic e Barella? La probabile formazione – CdS

Inter-Udinese, possibili diversi cambi rispetto la partita vinta contro l’Empoli. Uno tra Marcelo Brozovic e Nicolò Barella potrebbe riposare. Di seguito la probabile formazione dell’Inter secondo il Corriere dello Sport.

LA PROBABILE – Inter-Udinese, diversi possibili cambi di formazione rispetto l’undici visto contro l’Empoli. In difesa torna Milan Skriniar al posto di Danilo D’Ambrosio, chi potrebbe riposare, invece, è Stefan de Vrij: al suo posto pronto Andrea Ranocchia. Sulla fascia torna Dumfries a destra e Ivan Perisic a sinistra. A centrocampo ci sarà Calhanoglu, mentre potrebbe riposare uno tra Brozovic e Barella. In attacco Alexis Sanchez favorito su Lautaro Martinez e Joaquin Correa per far coppia con Edin Dzeko.

Di seguito la probabile formazione dell’Inter (3-5-2): Handanovic, Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Sanchez.

Fonte: Corriere dello Sport