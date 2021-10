Brozovic prende tempo per il rinnovo: dietro c’è il pressing del PSG? – CdS

Marcelo Brozovic prende tempo per il rinnovo di contratto, nonostante gli inviti da parte della dirigenza a discutere del rinnovo di contratto. Secondo il Corriere dello Sport, dietro questa perdita di tempo ci potrebbe essere il forte interesse del PSG.

IN SCADENZA – Brozovic, come ormai noto da tempo, ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Il croato è uno dei 7 parametri zero che la società dovrà gestire in questi mesi ed è già stato invitato dalla dirigenza a discutere del possibile rinnovo. Gli inviti, però, non hanno trovato un riscontro da parte del padre-agente. Insomma, niente faccia a faccia per questa settimana e incontro rinviato per la seconda volta: da vedere se andrà in scena giovedì o venerdì, al ritorno dalla trasferta in Champions League contro lo Sheriff. Dietro questa perdita di tempo, sottolinea il quotidiano romano, potrebbe esserci il Paris Saint-Germain, che già in passato si era interessato al croato e non è di certo nuovo a colpi a parametro zero (vedi Sergio Ramos, Messi, Donnarumma, Wijnaldum). L’Inter aveva già individuato da tempo la contropartita, cioè Leandro Paredes, ma la trattativa non è mai andata in porto. Resta da capire insomma quanta voglia abbia Brozovic di continuare la sua avventura in nerazzurro.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti