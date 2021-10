Inter-Udinese, in campo con una maglia speciale dedicata agli Inter Club – TS

In occasione di Inter-Udinese in programma domenica alle 12:30, la squadra scenderà in campo con una maglia celebrativa dedicata ai 900 Inter Club.

FESTA INTER CLUB – Per Inter-Udinese, la squadra scenderà in campo con una maglia speciale con i nomi dei quasi 900 Inter Club. Le divise da collezione saranno poi messe all’asta, con ricavato devoluto agli Inter Campus. Alcuni sodalizi parteciperanno inoltre a una visita guidata della Sala Coppe della sede nerazzurra in viale della Liberazione, dove potranno vedere il trofeo del diciannovesimo scudetto e dove verranno premiati per l’anniversario della loro fondazione.

Fonte: TuttoSport – S.P.