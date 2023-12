Inter-Udinese formazioni ufficiali: Bastoni torna e non perde tempo!

Inter-Udinese in campo tra poco per la partita della 15ª giornata del Campionato Italiano di Serie A TIM. Fischio d’inizio alle ore 20:45 a Milano presso lo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro. Inzaghi mette da parte qualsiasi ipotesi di rotazioni prima della Real Sociedad e ripropone subito Bastoni dal 1′ in difesa. Il binario destro stavolta è Bisseck-Darmian con Cuadrado inizialmente in panchina. Di seguito le formazioni ufficiali di Inter-Udinese in Serie A

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 9 M. Thuram, 10 Lautaro Martinez ©.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero; 5 Sensi, 7 Cuadrado, 8 Arnautovic, 14 Klaassen, 16 Frattesi, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto, 42 Agoumé, 44 Stabile, 70 A. Sanchez.

Allenatore: Simone Inzaghi

UDINESE (3-5-1-1): 1 Silvestri; 13 Joao Ferreira, 27 Kabasele, 18 N. Perez; 2 Ebosele, 24 Samardzic, 11 Walace, 32 Payero, 33 Zemura; 37 Pereyra ©; 17 Lucca.

A disposizione: 40 Okoye, 93 Padelli; 3 Masina, 4 Lovric, 5 Guessand, 6 Zarraga, 8 Quina, 12 H. Kamara, 15 M. Aké, 16 Tikvic, 19 Ehizibue, 21 E. Camara, 26 Thauvin, 31 Kristensen, 80 Pafundi.

Allenatore: Gabriele Cioffi

