Inter-Torino 1-0, il tabellino della partita della 19ª giornata di Serie A

Inter-Torino è terminata da pochi minuti con il punteggio di 1-0: questo il tabellino della partita valida per la diciannovesima giornata di Serie A 2021-2022.

A NATALE BENE! – L’Inter chiude al meglio il 2021 con la settima vittoria consecutiva in Serie A. Dopo le tante goleade stavolta è un 1-0 di misura, contro il Torino che esce fuori nella ripresa, ma quanto basta per allungare su Milan e Napoli che giocheranno alle ore 20.45 (e con la certezza del +8 sull’Atalanta fermata ieri sullo 0-0 dal Genoa). In una partita non certo spettacolare decide il terzo gol nelle ultime quattro giornate di Denzel Dumfries, sempre più decisivo non solo a livello difensivo. Girone d’andata chiuso con quarantasei punti su cinquantasette disponibili. Si riprenderà il 6 gennaio a Bologna, coi felsinei che hanno battuto 0-3 il Sassuolo nel pomeriggio. Questo il tabellino di Inter-Torino.

INTER-TORINO 1-0 – IL TABELLINO

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, A. Bastoni; Dumfries (83′ D’Ambrosio), Vidal (82′ Sensi), Brozovic, Calhanoglu (69′ Vecino), Perisic (90′ Dimarco); Dzeko, Lautaro Martinez (69′ Sanchez).

In panchina: Cordaz, I. Radu, Gagliardini, Kolarov, Ranocchia, Darmian, Satriano.

Allenatore: Simone Inzaghi

Torino (3-4-2-1): V. Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Buongiorno (65′ Rodriguez); Singo, Lukic, Pobega (66′ Mandragora), Aina (76′ Ansaldi); Brekalo (76′ Praet), Pjaca; Sanabria (59′ Warming).

In panchina: Gemello, Izzo, Zima, Zaza, Koné, Linetty, Rincon.

Allenatore: Ivan Juric

Arbitro: Marco Guida della sezione di Torre Annunziata (Baccini – Saccenti; Zufferli; VAR Banti; A. VAR Peretti)

Gol: 30′ Dumfries

Ammonito: Calhanoglu (I)

Recupero: 0′ PT, 4′ ST