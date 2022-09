Inter-Torino, Correa ‘facilita’ la scelta a Inzaghi: attacco già pronto – CdS

Inter-Torino ancora senza Romelu Lukaku. Secondo il Corriere dello Sport, Simone Inzaghi però non ha dubbi sull’attacco titolare, soprattutto dopo quanto visto contro il Bayern Monaco.

SCELTE IN ATTACCO – Edin Dzeko e Lautaro Martinez sarà la coppia d’attacco confermata da Simone Inzaghi per provare a rialzare la testa contro il Torino. Il bosniaco e l’argentino sono stati provati anche ieri nella rifinitura e, complice il clamoroso errore di Joaquin Correa nel finale contro il Bayern, difficilmente non saranno titolari oggi.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti