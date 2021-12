Inter-Spezia, informazioni per i tifosi che assisteranno al match a San Siro

Il club nerazzurro ha pubblicato un comunicato per comunicare le informazioni utili ai tifosi che assisteranno a Inter-Spezia a San Siro.

COMUNICATO – A seguire il comunicato da parte dell’Inter sul proprio sito ufficiale in vista della partita di Inter-Spezia, in programma oggi a San Siro. “L’Inter è pronta a scendere in campo mercoledì alle 18:30: a San Siro la sfida con lo Spezia, valida per la 15ª giornata di Serie A. Sono ancora in vendita i biglietti per assistere alla partita“.

CANCELLI – “Con il fischio d’inizio alle 18:30, i cancelli del Meazza apriranno alle 16.30. Si chiede cortesemente a tutti i tifosi, per agevolare le operazioni di afflusso, di presentarsi agli ingressi con largo anticipo rispetto al calcio di inizio, già a ridosso dell’orario di apertura dei cancelli.

Sarà infatti necessario sottoporsi ai controlli di sicurezza, la cui procedura prevede il controllo di biglietto, Green Pass e documento di identità.

Si consiglia di esibire il Green Pass preferibilmente in formato digitale per velocizzarne la lettura e di preparare i documenti durante l’attesa in fila, in modo da agevolare il controllo da parte degli steward“.

MASCHERINA – “I presenti sono tenuti a rispettare il regolamento d’uso e il codice di condotta e a indossare la mascherina per tutta la permanenza all’interno dello stadio. Sarà vietato introdurre i seguenti oggetti nello stadio: stampelle, ombrelli grandi, accendini, laser, fumogeni, bandiere o vessilli non precedentemente autorizzati, caschi, passeggini, trolley e apparecchi fotografici professionali.

Ricordiamo infine che in tutto lo stadio è vietato fumare“.

Fonte: Inter.it