Lautaro Martinez, via del gol ritrovata. Ma adesso serve continuità

Lautaro Martinez è reduce da due gol consecutivi in Serie A. Dopo un periodo non facile, l’argentino sembra essersi sbloccato. L’obiettivo adesso è la continuità di rendimento

SBLOCCATO – Lautaro Martinez è finalmente tornato al gol. Per la gioia dell’Inter e di Inzaghi, infatti, l’argentino si è finalmente lasciato alle spalle un mese nero, dove non è riuscito a trovare il gol né con i nerazzurri né con la Nazionale argentina. Contro il Napoli e contro il Venezia, il “Toro”, ha timbrato il cartellino ed è apparso più presente rispetto alle precedenti uscite con la maglia nerazzurra. Adesso, però, l’obiettivo è la continuità.

CONTINUITA’ – Storicamente per Lautaro Martinez, il problema principale è la continuità di rendimento. L’argentino, infatti, ha sempre fatto gol con la maglia dell’Inter, ma all’interno della stagione, li ha sempre distribuiti “male” alternando periodi prolifici a periodi di magra assoluta. L’obiettivo per il calciatore, fulcro dell’attacco dell’Inter, e di Inzaghi, è quello di essere più continui all’interno della stagione. Fondamentale per il calciatore, e per la squadra, per inseguire gli obiettivi prefissati.