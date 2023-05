Inter-Sassuolo, probabili formazioni 35ª giornata Serie A: ecco le ultime novità

Inter-Sassuolo è in arrivo, come da calendario. Questo l’impegno nerazzurro in programma oggi ed è già tempo di probabili formazioni. Le due squadre a partire dalle ore 20:45 si affronteranno a Milano, presso lo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro, per la partita della 35ª giornata del Campionato Italiano di Serie A, la sedicesima del girone di ritorno. Ultimo impegno, con in testa il quarto posto, che separa la squadra di Inzaghi dal Derby di Milano con vista sulla Champions League. Ecco le probabili formazioni di Inter-Sassuolo in Serie A

INTER (3-5-2): 1 Handanovic ©; 33 D’Ambrosio, 6 de Vrij, 15 Acerbi; 12 Bellanova, 5 Gagliardini, 77 Brozovic, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 90 Lukaku, 11 J. Correa.

A disposizione: 21 Cordaz, 24 Onana; 2 Dumfries, 8 Gosens, 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez, 14 Asllani, 20 Calhanoglu, 23 Barella, 36 Darmian, 46 Zanotti, 95 A. Bastoni.

Allenatore: Simone Inzaghi

Diffidati: Acerbi, Dumfries, Mkhitaryan e Lautaro Martinez.

Squalificati: –

Indisponibili e/o non convocati: 37 Skriniar, 45 V. Carboni e Dalbert.

Altri giocatori: 40 Botis; 42 Curatolo, 47 Fontanarosa, 49 Kamate, 50 A. Stankovic.

Ultime notizie e ballottaggi: Solite rotazioni per Inzaghi, che pensa sì al Milan in Champions League ma non perde di vista l’obiettivo in Serie A (vedi focus). In porta riecco il capitano Handanovic. Acerbi pronto agli straordinari in difesa. A centrocampo dubbio sulla posizione di Bellanova legato a chi rifiaterà: quinto destro con Darmian e Dumfries in panchina oppure sinistro con Dimarco (e Gosens?) inizialmente seduti. Lukaku, oggi 30enne, dal 1′ in attacco.

Inter-Sassuolo probabili formazioni in Serie A

SASSUOLO (3-4-2-1): 47 Consigli; 22 Toljan, 28 Erlic, 13 G. Ferrari ©, 6 Rogerio; 16 Frattesi, 27 Maxime Lopez, 7 Matheus Henrique; 10 D. Berardi, 9 Pinamonti, 45 Laurienté.

A disposizione: 25 Pegolo, 64 Russo; 3 Marchizza, 8 Harroui, 11 A. Alvarez, 14 Obiang, 15 Ceide, 17 Muldur, 19 Romagna, 20 Bajrami, 21 Zortea, 35 D’Andrea, 42 Thorstvedt, 44 Tressoldi, 92 Defrel.

Allenatore: Alessio Dionisi

Diffidati: Frattesi e Thorstvedt.

Squalificati: –

Indisponibili e/o non convocati: –

Altri giocatori: –

Ultime notizie e ballottaggi: L’unico dubbio di Dionisi è in difesa, dove il capitano Ferrari è in ballottaggio con Tressoldi. In quel caso la fascia andrà sul braccio sinistro del portiere Consigli. Occhi puntati su Frattesi in mezzo al campo. L’ex Pinamonti sarà il vertice del tridente neroverde.

