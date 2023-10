Inter-Roma, Mourinho (senza Dybala) sceglie l’attaccante: probabile formazione – CdS

Inter-Roma oggi alle 18 a San Siro, José Mourinho ritrova la sua ex squadra da avversario, ma non sarà l’unico. Come lui anche Romelu Lukaku, regolarmente in campo. Giallorossi in emergenza, il tecnico portoghese costretto a chiamare i ragazzi della Primavera per la panchina, ma in campo – come ribadito anche da Tuttosport -, le scelte sono già fatte.

FORMAZIONE GIALLROSSA – Inter-Roma con tante assenze per José Mourinho, costretto a fare a meno anche di Leonardo Spinazzola, dopo Paulo Dybala, Chris Smalling, Lorenzo Pellegrini e Renato Sanches. Tutte assenze importanti e che hanno portato Mourinho a chiamare i giovani Pisilli, Cherubini, Joao Costa e Pagano. Questa situazione di emergenza mette il tecnico nelle condizioni di scegliere facilmente l’undici da mandare in campo, con soli pochi ballottaggi. Recuperato N’Dicka per quanto riguarda la difesa, a centrocampo solo uno tra Bove e Aouar giocherà dal primo minuto. In attacco Stephan El Shaarawy è il favorito su Andrea Belotti, per affiancare l’ex Romelu Lukaku. Per il resto pochi dubbi per il tecnico portoghese che al posto di Spinazzola inserirà Zalewski, mentre a destra giocherà Karsdorp, con Cristante e Paredes in mezzo al campo.

Di seguito la probabile formazione della Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorent, Ndicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Bove, Zalewski; El Shaarawy, Lukaku.

Fonte: Tuttosport – Dario Marchetti