Maresca arbitro di Inter-Roma: ultimo dei precedenti? All’Olimpico!

Maresca sarà l’arbitro di Inter-Roma, partita della decima giornata di Serie A in programma alle ore 18. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Napoli, ufficializzato nella designazione arbitrale di mercoledì per il match del Meazza.



I PRECEDENTI – Inter-Roma sarà la sedicesima partita per Fabio Maresca come arbitro dei nerazzurri. L’esordio è del 7 ottobre 2018, vittoria per 1-2 a Ferrara con la SPAL (decisivo l’ex capitano Mauro Icardi con una doppietta). Di Maresca e dell’Inter la partita più famosa è lo 0-0 del 23 gennaio 2021 in casa dell’Udinese, grazie alla reazione di Antonio Conte. Nell’occasione c’è una mancata espulsione per Tolgay Arslan nel primo tempo per un palese doppio giallo, col rosso che arriva all’allenatore leccese per proteste al 90′ e con la frase «Sei sempre tu!» diventata ormai celebre. Con il ricordo di Conte a Maresca anche di una direzione rivedibile al VAR in Inter-Parma due mesi e mezzo prima. Il bilancio è comunque positivo: nove vittorie, tre pareggi e altrettante sconfitte.

L’ULTIMA VOLTA – Inter-Roma è la quinta nel 2023 per Maresca. L’ultima è proprio la partita giocata all’Olimpico lo scorso 6 maggio, vinta 0-2. C’è anche un trofeo: la Supercoppa Italiana a Riyad lo scorso 18 gennaio, senza sbavature nello 0-3 contro il Milan aperto da Federico Dimarco al 10′, su assist di Nicolò Barella pescato in perfetta posizione regolare da Edin Dzeko. Nella circostanza si è visto in azione per la prima volta il fuorigioco semiautomatico, poi adottato anche in Serie A. Poi però non è certo un successo in campionato il 13 febbraio contro la Sampdoria: al Ferraris finisce 0-0, con Maresca che in avvio nega un rigore a Matteo Darmian. Poi anche una sconfitta, nello 0-1 contro la Fiorentina dello scorso 1 aprile, dove non ha alcuna responsabilità.