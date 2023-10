Inter-Roma, probabili formazioni 10ª giornata Serie A: tutti gli aggiornamenti

Inter-Roma in Serie A nel posticipo pomeridano e le probabili formazioni sono in continuo aggiornamento. Si va in campo non solo ma anche per l’attesa sfida contro il grande ex Lukaku. Le due squadre a partire dalle ore 18:00 si affronteranno a Milano – presso lo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro – per la partita della 10ª giornata del Campionato Italiano di Serie A TIM. Inzaghi all’esame Mourinho anche senza il portoghese in panchina. Ecco le probabili formazioni di Inter-Roma in Serie A con tutti gli ultimi aggiornamenti dal campo

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 9 M. Thuram, 10 Lautaro Martinez ©.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero; 5 Sensi, 6 de Vrij, 14 Klaassen, 16 Frattesi, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 36 Darmian, 42 Agoumé, 70 A. Sanchez.

Allenatore: Simone Inzaghi

Diffidati: –

Squalificati: –

Indisponibili e/o non convocati: 7 Cuadrado, 8 Arnautovic.

Altri giocatori: 40 Calligaris; 41 Akinsanmiro, 44 Stabile, 47 Kamaté, 48 Guercio, 49 M. Sarr, 50 A. Stankovic.

NB: L’Inter non comunica la lista dei convocati, pertanto non sono da escludere ulteriori novità.

Ultimi aggiornamenti e ballottaggi: Inzaghi in testa ha solo la formazione-tipo, tant’è che l’unico dubbio può essere sul mancato utilizzo di Darmian dal 1′. Sulla destra difficile rinunciare sia a Pavard terzo in difesa sia a Dumfries quinto a centrocampo, ancor meno spazio sulla sinistra. Verso la panchina anche de Vrij e l’ex giallorosso Frattesi, in campo i più esperti Acerbi e Barella.

Probabili formazioni Serie A: Inter-Roma

ROMA (3-5-2): 1 Rui Patricio; 23 G. Mancini ©, 14 D. Llorente, 5 Ndicka; 2 Karsdorp, 4 Cristante, 16 Paredes, 52 Bove, 59 Zalewski; 92 El Shaarawy, 90 R. Lukaku.

A disposizione: 63 Boer, 99 Svilar; 11 Belotti, 17 Azmoun, 19 Celik, 22 Aouar, 43 Kristensen, 60 Pagano, 61 Pisilli.

Allenatore: Salvatore Foti (vice di José Mourinho squalificato, ndr)

Diffidati: –

Squalificati: –

Indisponibili e/o non convocati: 6 Smalling, 7 Lorenzo Pellegrini, 9 Abraham, 20 Renato Sanches, 21 Dybala, 24 Kumbulla, 37 Spinazzola.

Altri giocatori: 62 F. Alessio, 64 L. Cherubini, 66 M. Mannini, 67 Joao Costa, 68 D’Alessio.

Ultimi aggiornamenti e ballottaggi: Notevole emergenza in rosa per l’ex nerazzurro Mourinho, che non sarà in panchina per squalifica. Scelte assolutamente obbligate in difesa. A centrocampo ballottaggio tra Aouar e Bove, con il secondo leggermente favorito. In attacco tutto il peso ricadrà sull’attesissimo Lukaku, che nel 3-5-2 della Roma farà quasi sicuramente coppia dall’inizio con El Shaaraway anziché con Belotti. Per completare previsto più di un primavera in panchina.