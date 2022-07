Inter, 6-1 alla Pro Sesto nell’allenamento congiunto: c’è anche Skriniar!

Dopo il 3-1 del primo tempo (vedi articolo), termina 6-1 l’allenamento congiunto tra Inter e Pro Sesto ad Appiano Gentile. Ma la vera notizia è il ritorno in campo di Milan Skriniar, che trova anche il gol finale.

GRANDE RITORNO – C’è anche la firma di Milan Skriniar nel 6-1 rifilato dall’Inter alla Pro Sesto nell’allenamento congiunto di oggi. Dopo il 3-1 del primo tempo, nella ripresa arrivano le reti di Joaquin Correa, Raoul Bellanova ma soprattutto del difensore slovacco che rientra in campo dopo l’infortunio rimediato con la Slovacchia in Nations League. Ed è anche un segnale al mercato e alla sua permanenza in nerazzurro. Bentornato Milan!