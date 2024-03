Inter-Napoli con più di un cambio: la probabile formazione di Inzaghi

Inter-Napoli per superare la delusione europea con qualche ritocco nella probabile formazione di Inzaghi. Non servono rotazioni in vista del prossimo impegno, visto che poi ci sarà la sosta, ma alcune modifiche sono necessarie per provare a recuperare la brillantezza persa di recente

PROBABILE FORMAZIONE – Dimenticata la Champions League, l’Inter ha come unico pensiero chiudere il discorso Scudetto in Serie A prima di maggio. In attesa del Napoli a San Siro sono tante le riflessioni di Simone Inzaghi su chi schierare. L’opzione “turnover” può essere accontanato definitivamente, non avendo più impegni ogni tre giorni. Doverose, però, alcune modifiche. Tornano dal 1′ gli italiani Francesco Acerbi e Matteo Darmian ma gli olandesi potrebbero non essere gli unici esclusi dall’inizio. Possibile panchina anche per Benjamin Pavard, visto che la candidatura di Yann Bisseck in difesa è sempre più seria. A centrocampo potrebbe tirare il fiato praticamente chiunque ma è il minutaggio di Nicolò Barella quello più “allarmante” nell’ultimo periodo. Pronto, pertanto, Davide Frattesi per il ruolo di mezzala destra. Potrebbe non essere l’unica modifica in mezzo al campo. Pochi margini di scelta in attacco, dove Inzaghi adesso può solo sperare in una reazione positiva post-Madrid. Di seguito la probabile formazione di Inzaghi per Inter-Napoli di Serie A, in attesa dei primi aggiornamenti da Appiano Gentile (CO).

Inter-Napoli: la probabile formazione di Inzaghi

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 16 Frattesi, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 9 M. Thuram, 10 Lautaro Martinez ©.