Inter-Monza, Inzaghi vara il turnover: novità de Vrij e Gosens! − SM

Dopo l’ottima e convincente prestazione in Champions League contro il Benfica ora l’Inter deve concentrarsi sul match di campionato contro il Monza. Inzaghi dovrebbe optare per un massiccio turnover con de Vrij e Gosens pronti a partire tra i titolari

TURNOVER MASSICCIO − L’Inter nella gara di Champions League contro il Benfica ha dato prova di tutta la sua qualità e la sua forza. Ora però i nerazzurri devono riuscire a far vedere il carattere, il gioco e la grinta mostrate a Lisbona anche in campionato. Quindi con il Monza è vietato sbagliare per non ripiombare nel baratro post Salerno. Inzaghi però non vuole rischiare di perdere per infortunio qualcuno dei suoi titolari e per questo sabato dovrebbe optare per una formazione rimaneggiata con un massiccio turnover. Calhanoglu è finalmente tornato ad allenarsi in gruppo, ma con ogni probabilità non partirà dall’inizio. Sull’esterno dovrebbe esserci invece spazio per Gosens, pronto a concedere un po’ di riposo a Federico Dimarco. In difesa potrebbe tornare de Vrij al fianco di Darmian e Bastoni con Acerbi a fare da spettatore in panchina. In attacco Inzaghi è invece pronto a confermare la coppia composta da Lukaku e Correa, che nel secondo tempo di Lisbona ha fatto vedere buone cose.