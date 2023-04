Conceicao sulle voci Inter: «Nulla da dire! Due cose importanti»

In Portogallo hanno chiesto a Conceicao sul possibile addio in estate dal Porto per approdare sulla panchina dell’Inter. Il tecnico dei Dragoes ha dato la sua risposta

NESSUN COMMENTO − In conferenza stampa ha parlato Sergio Conceicao, allenatore del Porto. Il tecnico dei Dragoes ha risposto alla domanda sulle voci di un suo addio dal Porto per approdare all’Inter: «Non ho niente da dire al riguardo. Volevate una risposta, ma non ho niente da commentare. Non ho il controllo della notizia. L’importante è la partita di domani e la finale del campionato».