Inter-Milan, Pioli ritrova Ibrahimovic: allenamento in gruppo – Sky

Inter-Milan di sabato prossimo ritrova uno dei protagonisti più attesi, Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese è guarito dal Covid-19 ed è tornato oggi in gruppo, ci sarà sabato nella stracittadina

Inter-Milan di sabato prossimo è sempre più funestata dai casi di positività al Covid-19 che stanno colpendo i nerazzurri, ultimo quello di Young nella giornata di oggi (leggi qui). In casa Milan si sorride senza dubbio di più perché invece è tornato Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese è uscito dalla positività e secondo “Sky Sport 24” ha svolto oggi l’intero allenamento in gruppo: Stefano Pioli lo avrà a disposizione per il derby.