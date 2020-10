Inter-Milan, Conte con gli uomini contati: ansia per i nazionali – SM

Antonio Conte Inter

Inter-Milan di sabato sarà particolarmente complicata per Antonio Conte che ha gli uomini contati anche a causa dei numerosi casi di positività al Covid-19 e i nazionali torneranno a disposizione soltanto giovedì

Sabato prossimo la Serie A torna in campo per Inter-Milan. Il tecnico dei nerazzurri Antonio Conte avrà grossi problemi per preparare la stracittadina. “Spot Mediaset” sottolinea il fatto che la rosa è ridotta all’osso per colpa dei numerosi casi di positività al Covid-19 e tutti i nazionali torneranno a disposizione soltanto giovedì, a due giorni dalla partita e la speranza dei nerazzurri è che non emergano altre positività anch tra i giocatori di ritorno dalle loro selezioni. Per Conte preparare al meglio la difficile sfida contro i rossoneri sarà una vera e propria corsa ad ostacoli.