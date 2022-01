Inter-Milan, oggi la ripresa degli allenamenti. Con Inzaghi a guidarlo?

Comincia la settimana del derby Inter-Milan: la stracittadina è in programma sabato alle ore 18. Oggi riprendono gli allenamenti in casa nerazzurra e dovrebbe guidarli Inzaghi, guarito dal COVID-19.

STOP MINIMO – L’Inter ha goduto di una domenica di riposo, ma da oggi si rimette il Milan nel mirino. Se n’è parlato poco negli ultimi giorni, vista l’inutile sosta per le nazionali e il calciomercato che si completa alle 20, ma sabato alle 18 c’è il derby. Oggi la squadra riprenderà gli allenamenti ad Appiano Gentile, con la seconda seduta per Felipe Caicedo. L’ecuadoriano dovrebbe poter riabbracciare Simone Inzaghi: l’allenatore ieri è guarito dal COVID-19 (vedi articolo). Una positività breve, visto che era in isolamento da lunedì scorso e non salterà nemmeno una partita. Per Inter-Milan sarà in panchina, oggi dovrebbe già guidare l’allenamento di ripresa dopo aver lasciato le scorse sessioni al suo vice Massimiliano Farris.