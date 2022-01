Zanetti: «Argentina, Scaloni gran futuro. La fondazione? Molto felice»

Nella sua lunga intervista a Pagina 12, Zanetti ha parlato anche di temi non relativi all’Inter. Il vice president nerazzurro, oltre alle questioni di casa (vedi articolo), ha anche detto la sua sull’Argentina.

NUOVA ERA – Javier Zanetti prosegue i suoi giudizi sull’Argentina: «Non era facile prenderla quando è arrivato Lionel Scaloni. Sta dimostrando capacità di gestione e concetti molto chiari, si vede da come tratta i suoi giocatori. Non aveva un passato in panchina, questa sua prima esperienza come commissario tecnico sta dimostrando che avrà un grande futuro. Lionel Messi? Mi sembra chiaro come non mancava la Copa América per riconoscere che è il migliore al mondo in questo momento. Bisogna godercelo perché è argentino, perché ce l’abbiamo: dobbiamo preservarlo. I suoi numeri sono impressionanti e non parlo di titoli, ma di quello che fa in campo».

VISTA QATAR – Zanetti si esprime su cosa servirà ai Mondiali: «Questo gruppo di giocatori arriva da anni insieme e dimostra che sta facendo le cose bene. Sa anche quello che vuole il commissario tecnico. Quando si avvicinano i Mondiali ci sono altri aspetti che entrano in gioco, come le lesioni o l’apparizione di giocatori all’ultimo momento. Ma mi sembra che stiamo bene perché buona parte della rosa è già sicura. Nahuel Molina sta avendo continuità, dimostrando quello che ha esibito nel calcio italiano. Quando ha avuto l’opportunità è diventato titolare e ha fatto vedere le sue capacità. Che continui così».

LA FONDAZIONE – Zanetti chiude sulla fondazione Pupi: «Sono molto felice per questi vent’anni. Abbiamo fatto tante cose, aiutato tante persone e continuiamo a farlo. Nel 2001 ho assunto questa responsabilità, continuiamo a crescere. La fondazione è una grande famiglia perché vogliono esserci tutti: giocatori, personaggi famosi e chi vuole aiutare. Questo ha molto valore. Ora stiamo facendo un impianto polisportivo a Lanus, poi un altro a Mar del Plata. Abbiamo anche creato una campagna dal titolo “Tu chance, su chance”, dove grandi sportivi donano la loro esperienza e qualche oggetto. Serve anche ad aiutare chi ha avuto difficoltà per il COVID-19».

Fonte: pagina12.com.ar – Leonel Lenga