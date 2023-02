Inter-Milan, Inzaghi non rinuncia a Darmian! Scelte fatte in attacco – Sky

Mancano poche ore al calcio d’inizio di Inter-Milan. Le ultime sulle possibili scelte di formazione di Inzaghi da Sky Sport

SCELTE – L’Inter sfiderà questa sera il Milan. In vista del match Inzaghi, Correa a parte, ha a disposizione tutti gli effettivi. Secondo quanto riferito da Sky Sport il tecnico dovrebbe confermare l’11 schierato contro il Milan in Supercoppa. Spazio quindi a Skriniar, Acerbi e Bastoni in difesa, di fronte ad Onana. A centrocampo ecco Darmian sulla destra, con Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan in mezzo, con Dimarco sulla corsia di sinistra. Attacco affidato a Dzeko e Lautaro Martinez con Lukaku che partirà dalla panchina.