Il Torino batte l’Udinese e vede la zona Europa! Decide un ex Inter

Il Torino riparte al meglio in campionato dopo la sconfitta in Coppa Italia contro la Fiorentina. I granata si impongono per 1-0 sull’Udinese: il gol vittoria lo firma l’ex Inter Karamoh

SUCCESSO – Importante successo per il Torino di Juric che si impone sull’Udinese e la scavalca in classifica, portandosi al 7° posto, in piena zona Europa. I granata si impongono per 1-0 grazie alla rete dell’ex Inter Karamoh arrivata all’inizio della ripresa: il francese segna sfruttando un bel cross di Aina. Un gol, peraltro, convalidato solo dopo un controllo al VAR per sospetto fuorigioco. I granata salgono quindi a 30 punti in classifica, a -8 dall’Atalanta e a +1 sull’Udinese, che resta quindi ferma a 29 punti.