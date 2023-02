Inter-Sassuolo Femminile termina 3-0! Merito all’inarrestabile Karchouni

Inter-Sassuolo Femminile termina 3-0. La 16ª giornata del Campionato di Serie A Femminile al KONAMI Youth Development Centre in Memory of Giacinto Facchetti di Milano (MI) finisce con una vittoria per la squadra di Guarino. Sblocca il match Ajara, servita da Karchouni. Quest’ultima, poi, autrice del secondo gol. Chiude l’immancabile Chawinga. Di seguito il report del secondo tempo di Inter-Sassuolo Femminile.

SECONDO TEMPO – Dopo lo 0-0 del primo tempo in Inter-Sassuolo Femminile (vedi report), nella ripresa la squadra di Rita Guarino torna in campo più agguerrita. Al 47′ Elisa Polli viene messa giù al in area, guadagnando un’ottima opportunità su calcio piazzato. La punizione, al 48′, calciata da Lisa Alborghetti viene, però, intercettata dalla barriera neroverde. Poco dopo, al 54′, ci pensa Ajara Nchout Njoya a sbloccare il risultato. L’attaccante camerunense la mette dentro, ma a Gouthia Karchouni, che riesce a servirla da terra, va tutto il merito dell’azione del vantaggio nerazzurro. Dopo solo quattro minuti, al 58′, arriva il raddoppio interista. A metterci lo zampino è ancora Karchouni, che sfrutta una superficiale disattenzione della difesa del Sassuolo.

FINALE – Dopo l’assedio nerazzurro, al 63′ la squadra ospite tenta di accorciare le distanze con un doppio tiro di Lana Clelland ma fortunatamente Francesca Durante fa buona guardia. Proprio il portiere interista, poi, al 70′ accusa un fastidio dopo aver rimesso dal fondo. L’estremo difensore è costretto a uscire dal campo e, al suo posto, subentra Alessia Piazza. Per la numero 12 dell’Inter Women è la partita d’esordio in Serie A Femminile. La squadra di Guarino continua a tenere in pugno la gara, anche se il Sassuolo sembra non arrendersi. Nel lungo recupero assegnato, però, arriva il terzo gol interista. Non poteva non mettere la firma anche la solita Tabitha Chawinga che, al 90+3′, servita di tacco da Tatiana Bonetti, calcia una diagonale sul secondo palo. Inter-Sassuolo Femminile termina 3-0. La squadra di Guarino trova una grande vittoria e altri tre ottimi punti conquistati.