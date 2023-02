Inter-Milan, Pioli vira sul 3-5-2! Leao in panchina: la probabile – Sky

Il Milan si prepara al derby contro l’Inter in programma questa sera. Manuele Baiocchini, in collegamento su Sky Sport, fornisce sulle possibili scelte del tecnico, pronto a schierare la squadra con il 3-5-2

RIVOLUZIONE – Pioli, in vista di Inter-Milan, prepara una formazione a “specchio”. Le ultime da Manuele Baiocchini: «Il 3-5-2 sarà il modulo di base con cui il Milan affronterà l’Inter. Una difesa a 3 con Kjaer, Gabbia e Kalulu. A centrocampo Tonali, Krunic e Messias con Calabria e Theo Hernandez sulle corsie esterne. In avanti Giroud in coppia con Origi. Leao partirà dalla panchina, pronto a subentrare».