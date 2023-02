Inter-Milan, Gabbia spinge Dzeko! Massa rischia Sacchi-bis su Lukaku: la moviola – CdS

Inter-Milan sfida non particolarmente difficile per l’arbitro Massa, che però rischia in occasione del gol di Romelu Lukaku. Di seguito la moviola della partita secondo il Corriere dello Sport.

LA MOVIOLA – Grosso rischio di Massa che fischia un po’ prima (questo è un errore grave) del gol di Lukaku poi annullato per fuorigioco. Lukaku tiene la maglia di Thiaw e la spinta è ritenuta eccesiva, ma bisogna aspettare per evitare un Sacchi-bis. Nel primo tempo dubbio in area di rigore con Gabbia che spinge Edin Dzeko: non ci sono contatti bassi, la spinta c’è però non pare particolarmente importante. Voto 6 all’arbitro del derby.

Fonte: Corriere dello Sport – Edmondo Pinna