Inter-Lecce, la lista convocati di Baroni: Banda c’è! Due assenti in difesa

Inter-Lecce, in programma domani alle ore 18. Diramata la lista dei convocati di mister Baroni. Ce la fa Banda, integrato dopo il lutto familiare. Assenti in difesa lo squalificato Baschirotto e l’infortunato Pongracic

CONVOCATI − Vigilia di Inter-Lecce, gara valida per la 25° giornata di Serie A. Baroni convoca l’attaccante Banda, che in settimana praticamente non si è allenato per rientrare in patria a causa di un grave lutto familiare. Confermate invece le assenze in difesa di Baschirotto e Pongracic. La lista dei 24 convocati.

Inter-Lecce, la lista dei 24 convocati di Baroni

Portieri: Bleve, Brancolini, Falcone

Difensori: Cassandro, Ceccaroni, Gallo, Gendrey, Lemmens, Pezzella, Romagnoli, Tuia, Umtiti

Centrocampisti: Askildsen, Blin, Gonzalez, Helgason, Hjulmand, Maleh

Attaccanti: Banda, Ceesay, Colombo, Di Francesco, Oudin, Strefezza