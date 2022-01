Inter-Juventus: le probabili formazioni della Finale di Supercoppa Italiana

Inter-Juventus è la Finale di Supercoppa Italiana 2021 ed è già tempo di probabili formazioni. Non si conoscono ancora i convocati di Inzaghi ma quelli di Allegri sì (vedi lista). Le due squadre oggi a partire dalle ore 21:00 si affronteranno a Milano – presso lo Stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro – per la partita che assegnerà il primo titolo stagionale in Italia. Ecco le probabili formazioni di Inter-Juventus in Supercoppa Italiana

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 97 A. Radu; 5 Gagliardini, 7 A. Sanchez, 8 Vecino, 11 Kolarov, 12 Sensi, 13 A. Ranocchia, 19 J. Correa, 22 Vidal, 32 F. Dimarco, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian.

Allenatore: Simone Inzaghi

Diffidato (in Serie A): Lautaro Martinez.

Squalificati: –

Indisponibile: Brazao.

Ultime notizie: La probabile conferma di Dumfries a destra con Darmian in panchina non completa il quadro di Inzaghi, che deve ancora sciogliere il dubbio in attacco. Dzeko leggermente favorito su Sanchez ma tutte le opzioni sono possibili visto il rischio supplementari. Da non escludere altre sorprese di formazione dal 1′ (Gagliardini?).

Inter-Juventus, probabili formazioni: le ultime sulle scelte di Allegri

JUVENTUS (4-4-1-1): 36 Perin; 2 De Sciglio, 24 Rugani, 3 Chiellini (C), 12 Alex Sandro; 14 McKennie, 27 Locatelli, 25 Rabiot, 20 Bernardeschi; 44 Kulusevski; 9 Morata.

A disposizione: 1 Szczesny, 23 Pinsoglio; 5 Arthur, 6 Danilo Luiz, 10 Dybala, 17 Luca Pellegrini, 18 Kean, 19 Bonucci, 21 Kaio Jorge, 30 Bentancur, 38 Aké, 45 De Winter.

Allenatore: Massimiliano Allegri

Diffidato (in Serie A): Danilo Luiz.

Squalificati: 4 de Ligt, 11 Cuadrado.

Indisponibili: 8 Ramsey, 22 Chiesa.

Ultime notizie: Tanti dubbi per Allegri, di cui non bisogna fidarsi né per quanto riguarda il modulo (4-4-2 o 4-3-3?) né soprattutto per gli interpreti. Almeno un ballottaggio per reparto, ma alla fine Pellegrini, Bentancur e Dybala dovrebbero essere indirizzati inizialmente in panchina.

Ulteriori aggiornamenti sulle probabili formazioni di Inter-Juventus per la Finale di Supercoppa Italiana 2021 verranno date nelle prossime ore.