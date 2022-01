Inter-Juventus, i 23 convocati di Allegri: noti gli indisponibili

Inter-Juventus, adesso è davvero tutto pronto in casa bianconera per la sfida valevole per la Supercoppa Italiana. La società torinese ha ufficializzato la lista dei convocati dell’allenatore Massimiliano Allegri, che sceglie 23 calciatori per la partita in programma a Milano. Di seguito i convocati del tecnico.

INDISPONIBILI – Inter-Juventus è a meno di 24 ore dal calcio d’inizio. Massimiliano Allegri ha comunicato la lista dei suoi 23 convocati. Ricordando che dovrà fare a meno dell’infortunato Federico Chiesa, degli squalificati Juan Cuadrado e Matthijs de Ligt, oltre ad Aaron Ramsey positivo al COVID-19.

Inter-Juventus, i 23 convocati di Massimiliano Allegri

PORTIERI – Szczesny, Pinsoglio, Perin.

DIFENSORI – De Sciglio, Chiellini, Danilo, Alex Sandro, Pellegrini, Bonucci, Rugani, De Winter

CENTROCAMPISTI – Arthur, McKennie, Bernardeschi, Rabiot, Locatelli, Bentancur, Kulusevski

ATTACCANTI – Morata, Dybala, Kean, Kaio Jorge, Aké.