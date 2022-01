Suning, sentenza da Londra. 255 milioni per i diritti tv da pagare – TS

L’Inter è pronta a sfidare la Juventus nella Supercoppa Italiana questa sera alle 21. Intanto a Milano è presente il presidente, Steven Zhang con il numero uno nerazzurro che ha un’agenda pienissima con molti punti da fare. Intanto però dall’Inghilterra arriva una bella mazzata.

MAZZATA – E’ il giorno di Inter-Juventus, finale di Supercoppa Italiana a San Siro. Una super sfida che il presidente nerazzurro, Steven Zhang, si gusterà in prima persona data la sua presenza a Milano in questi giorni. Nelle ultime ore il lavoro del numero uno dell’Inter è stato molto intenso tra impegni in Sede e visite ad Appiano Gentile ma intanto, dall’Inghilterra, arrivano brutte notizie per il gruppo Suning. Come riporta Tuttosport infatti, il gruppo Suning è stato condannato a pagare 255 milioni di euro dall’Alta Corte di Londra nella causa relativa alla risoluzione del contratto per i diritti tv del campionato inglese. La Premier aveva citato in giudizio Pptv, la tv di Zhang, per non aver rispettato il pagamento di due rate alla fine di agosto 2020.

Fonte: Tuttosport – Stefano Scacchi