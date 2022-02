Inter, i tre moschettieri in mezzo con motivazioni diverse per il Milan – Sky

L’Inter si avvicina al derby con il Milan di sabato alle 18. I nerazzurri schiereranno ovviamente il centrocampo titolare formato da Barella-Brozovic-Calhanoglu. Ecco le ultime da Appiano Gentile raccontate da Andrea Paventi a Sky Sport.

MOSCHETTIERI – «Barella, Brozovic e Calhanoglu sono i tre moschettieri dell’Inter». Così racconta i tre centrocampisti dell’Inter Andrea Paventi, giornalista di Sky Sport. I nerazzurri hanno trovato con Inzaghi la quadra in mezzo al campo e loro tre sono i titolari. «Si pensava ad inizio anno più alternanza ma sono loro i titolari. Per motivi diversi i tre possono affrontare questo derby con motivazioni diverse. Brozovic è pronto a rinnovare il contratto nei prossimi giorni, Barella vuole dare il massimo visto che salterà la doppia sfida al Liverpool. Calhanoglu invece è il grande ex, ha già segnato e vorrà continuare su questa onda lunga. Non era facile sostituire Christian Eriksen».