Ibrahimovic niente derby da titolare? Le ultime sullo svedese – SM

Si avvicina il gran giorno di Inter-Milan. Sabato alle 18 infatti è sempre più vicino e le due squadre si daranno battaglia in una sfida che potrà dire molto sulla stagione. Ci sarà però Zlatan Ibrahimovic? E’ questo l’interrogativo principale in casa Milan.

NOVITA’ – Non c’è pace per Ibrahimovic. E’ questo ciò che emerge dalle ultime di Sportmediaset. Il fastidio al tendine è ancora presente e dunque è molto difficile ipotizzare lo svedese dal primo minuto. Molto più probabile che, in caso di miglioramenti, Ibrahimovic vada in panchina per entrare a gara in corso. Al suo posto dunque chi giocherà? Molto probabilmente ci sarà Olivier Giroud a guidare l’attacco di Stefano Pioli se Ibra davvero non dovesse recuperare.

Fonte: Sportmediaset