Inter-Genoa, Eriksen e Darmian dal 1′! Sensi ancora a parte: le ultime – Sky

Condividi questo articolo

Sensi – Copyright Inter-News.it, foto Tommaso Fimiano

Inter-Genoa è la sfida in programma domenica alle ore 15.00, valida per la ventiquattresima giornata di Serie A. Secondo quanto rivelato da Barzaghi, intervenuto nel corso della diretta di “Sky Sport 24”, Conte non farà grande turnover mentre Sensi non è ancora pronto

ULTIME DAL CAMPO – Inter-Genoa non vedrà Stefano Sensi tra i convocati: «Non ci aspettiamo grande turnover, il nodo è l’assenza di Hakimi con Darmian in vantaggiom per sostituirlo mentre a sinistra giocherà Perisic. In mezzo Brozovi, Eriksen e Barella. Sensi ancora oggi non si è allenato in gruppo però ha fatto un grande allenamento individuale, è quasi pronto per il rientro ma è più probabile che accasa con il Parma».