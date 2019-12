Inter-Genoa, Agoumé ed Esposito titolari? Possibilità e alternative

Inter-Genoa di sabato vedrà emergenza assoluta per Conte. Alla lunghissima lista di infortunati si sono aggiunte anche le squalifiche di Brozovic e Lautaro Martinez: per questo è possibile che giochino Agoumé ed Esposito, che secondo il quotidiano “Il Corriere della Sera” però non è così scontato che partano titolari.

SPAZIO AI RAGAZZINI – Lucien Agoumé e Sebastiano Esposito difficilmente giocheranno titolari in Inter-Genoa, secondo “Il Corriere della Sera”. I due diciassettenni, col primo che ha debuttato domenica e il secondo che ha altri scampoli di partita, sono però entrambi in lizza per una maglia. Dopo la squalifica di Lautaro Martinez, in attacco con Romelu Lukaku sono arruolabili solo il classe 2002 e Matteo Politano, finora disastroso nei suoi subentri. A centrocampo il francese, coetaneo di Esposito, potrebbe spuntarla sugli altri per sostituire l’altro squalificato Marcelo Brozovic. Borja Valero è uscito dalla partita con la Fiorentina con un problema muscolare ed è a rischio, Matias Vecino è l’unico sano e non è pensabile vedere più di mezz’ora a testa per Roberto Gagliardini e Stefano Sensi. Sicuri assenti per Inter-Genoa Kwadwo Asamoah e Nicolò Barella, che rientreranno a gennaio. L’altra possibilità è avanzare Milan Skriniar a centrocampo, ma Agoumé mantiene qualche chance.

